Новый седан BYD удивит крутой опцией, которой нет ни у одного конкурента

BYD представила седан Seal 08 2026 года с системой подруливания задними колесами.

BYD Seal 08 официально показали в Китае, а уже через несколько дней, 24 апреля, он появится на стенде Пекинского автосалона. Когда именно новинка поступит в продажу, пока не сообщается, но все её ключевые параметры уже раскрыты.

Основной версией станет гибрид. Под капотом у неё – турбированный бензиновый мотор на 1,5литра, выдающий 154 лошадиные силы. К нему добавлен передний электродвигатель мощностью 268 л.с., а питает эту систему аккумулятор ёмкостью 45,36 кВт·ч. На одной только электротяге седан, по заявлениям, способен проехать до 300 километров, хотя общий запас хода с учётом топлива производитель пока не анонсировал.

Но гибридом дело не ограничится. На рынке также появится полностью электрическая модификация, которая получит новейшую батарею Blade. Её главный козырь – поддержка сверхбыстрой зарядки: всего пять минут у станции якобы дают прибавку в 500 километров запаса хода. Ходят слухи, что топовая полноприводная версия с двумя моторами сможет развивать фантастические 644 л.с.

Инсайдеры обращают внимание на одну интересную особенность – систему подруливания задними колесами. У прямых конкурентов вроде Toyota Camry или Honda Accord, которые схожи по размерам, такой опции попросту нет. Габариты у новинки серьёзные: длина кузова достигает 5150 мм, а расстояние между осями – 3030 мм.

Что касается оснащения, то здесь китайский производитель тоже не стал мелочиться. В списке оборудования значатся лидар, панорамная крыша с люком и большой центральный сенсорный экран. Причём для пассажиров на заднем ряду предусмотрен отдельный компактный дисплей, с помощью которого можно управлять климат-контролем.