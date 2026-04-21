Honda раздумывает над закрытием двух заводов в Китае

Концерн Honda Motor планирует значительно снизить объемы выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями. По данным Reuters, который ссылается на источники в отрасли, в июне прекратит работу завод по производству автомобилей - это совместное предприятие, где вторым участником выступает GAC.

Кроме того, японцы изучают возможность временного прекращения работы еще одного завода. Это производство также является совместным, его партнером является Dongfeng Motor Group.

Данные меры могут быть реализованы до конца следующего года.

Эксперты отмечают, что эти шаги свидетельствуют об ослаблении позиций Honda на одном из важнейших для нее рынков. Причиной этого процесса - усиливающаяся конкуренция с китайскими автопроизводителями.

Ранее "РГ" сообщала, что в январе - марте 2026 года в России было зарегистрировано 1564 новых автомобилей Honda. Это в 4,6 раза больше (+363%), чем в январе - марте прошлого года (338 шт.)