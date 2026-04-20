Ульяновский автозавод вспомнил о малоизвестном проекте 3170

В своих социальных сетях Ульяновский автомобильный завод вспомнил о нереализованном проекте УАЗ-3170.

Разработка этой новой модели началась практически сразу после вывода на рынок УАЗ-469. Первые образцы, созданные под руководством конструктора Валерия Орлова и дизайнера Альберта Рахманова, появились в 1982 году.

Автомобиль был оснащен 100-сильным карбюраторным двигателем УМЗ-421 объемом 2,89 литра, который позволял достигать максимальной скорости до 120 км/ч.

Дорожный просвет был увеличен до 325 мм, а смещение центра тяжести вниз способствовало улучшению устойчивости на дороге. Пружинная подвеска обеспечивала более комфортное передвижение.

Помимо внедорожной версии, УАЗ также собирался создать бескапотный фургон. Однако из-за высокой стоимости проект был свернут после изготовления нескольких опытных образцов.

