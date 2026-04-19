Из грузовика КамАЗ построили комплекс по поиску контрабанды

Спецнадстройка поможет грузовику КамАЗ находить незадекларированные товары. ПАО «КАМАЗ» и ООО «Скантроник Системс» вывели на рынок новый мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) СТ-2630М на базе трёхосного шасси КамАЗ-65658. Как отмечают авторы проекта, основная задача такой техники — дистанционное обнаружение незадекларированных товаров и незаконных вложений внутри транспортных средств, полуприцепов и грузовых контейнеров.

Преимущество мобильного комплекса — в возможности оперативно и в любом месте развернуть работу. Использование МИДК позволяет повысить эффективность и скорость процедур таможенного и транспортного контроля.

Шасси KамАЗ-65 658-B5 имеет колёсную формулу 6×2. Автомобиль оснащён 6-цилиндровым рядным двигателем объёмом 8,9 л и мощностью 390 л.с., с которым состыкована 12-ступенчатая роботизированная коробка передач.

