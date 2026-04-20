Продажи Nissan упали до минимума за 20 лет, но план роста уже готов

Компания Nissan столкнулась с серьёзными вызовами, поскольку её глобальные продажи застыли на уровне примерно 3,2 миллиона автомобилей в год — это худший показатель за последние двадцать лет. Новый руководитель Иван Эспиноса предлагает стратегию Re:Nissan, чтобы разорвать порочный круг, где падение спроса ведёт к скидкам, снижающим маржу и девальвирующим бренд. Вместо погони за объёмами компания сосредоточится на эффективности, сократив модельный ряд с 56 до 45 позиций и унифицировав силовые агрегаты для повышения продаж каждой модели и снижения затрат.

Ключевым рынком для Nissan остаются США, где планируется достичь продаж в 1 миллион автомобилей ежегодно за счёт усиления линейки внедорожников и пикапов, развития гибридных технологий e-Power и перезапуска премиального бренда Infiniti. Аналогичные амбициозные цели установлены для Китая и Японии — 1 миллион и 550 тысяч автомобилей соответственно. В совокупности эти меры должны помочь компании выйти на уровень около 3,8 миллионов машин в год в течение пяти лет, хотя путь к росту обещает быть сложным.

Уже сейчас Nissan проводит сокращение расходов, закрывает заводы и уменьшает долю продаж корпоративным клиентам, чтобы поддержать стоимость автомобилей на вторичном рынке. Стратегия выглядит логичной, но её успех зависит от реализации: без сильных продуктов и технологий бренд рискует вновь отстать от конкурентов, несмотря на фокус на популярные сегменты.