BMW X5 представлен с баллистической защитой и ценой 38 млн рублей

Немецкий автопроизводитель BMW представил уникальную бронированную модификацию кроссовера X5 M60i VR6 с ценником в 380 800 евро. Несмотря на внешнюю схожесть с серийной моделью, автомобиль получил усиленную защиту от автоматического оружия и мощный двигатель, что выводит его в премиальный сегмент. Об этом сообщает изданиеtarantas.news.

Заводская броня уровня VR6 обеспечивает защиту от выстрелов из штурмовых винтовок, включая АК-47. Конструкция включает усиленный кузов, бронированное днище и специальные стекла, что делает эту версию полноценной модификацией, а не просто тюнингом. Стоимость модели превышает даже Bentley Bentayga, который обычно оценивается до 350 000 долларов.

Под капотом установлен 4,4-литровый V8 TwinPower Turbo мощностью 523 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, что лишь незначительно уступает версии X5 M Competition. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 13,6 литров на 100 километров, что характерно для бронированных автомобилей такого класса.

Модель оснащена адаптивной подвеской, системой полного привода, спортивным дифференциалом и автоматической коробкой передач. Дополнительно используются шины RunFlat, позволяющие продолжать движение после повреждений. Хотя такие автомобили остаются нишевыми, они отражают растущий спрос на защищённые машины.

Основными конкурентами выступают Mercedes-Maybach GLS и Rolls-Royce Cullinan, но они не предлагают аналогичный уровень защиты в базовой комплектации. BMW X5 M60i VR6 демонстрирует, как обычный кроссовер превращается в высокотехнологичный защищённый автомобиль, где высокая цена оправдана безопасностью, а не только роскошью.