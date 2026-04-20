Nissan сократил использование редкоземельных металлов на 90% в Leaf 2026

В 2026 году ожидается выход нового Nissan Leaf третьего поколения, который может кардинально изменить подход к производству электромобилей за счёт значительного сокращения использования редкоземельных металлов. Модернизированный электродвигатель модели уменьшил потребность в диспрозии и тербии на 90%, сохранив при этом эффективность, что особенно важно, учитывая, что свыше 90% переработки этих материалов контролируется Китаем, создавая зависимость для автопроизводителей. Это инженерное достижение не только снижает экологические риски, но и укрепляет устойчивость цепочек поставок в индустрии.

© Nissan

Стратегический сдвиг Nissan заключается в переходе на платформу CMF-EV, что позволило представить модель в формате SUV-купе с двумя версиями. Базовая комплектация оснащена батареей ёмкостью 52 кВт·ч, развивает мощность 177 л.с. и обеспечивает запас хода до 445 км, в то время как старшая версия предлагает 75 кВт·ч, 217 л.с. и до 622 км по стандарту WLTP. Эти технические характеристики демонстрируют, как инновации могут сочетать экологичность с практичностью для повседневного использования.

Многолетние исследования и разработки привели к созданию двигателя, требующего меньше стратегически важных элементов, что снижает зависимость от ограниченных ресурсов.

Такой подход может вдохновить других производителей последовать примеру, потенциально трансформируя глобальный рынок электромобилей. Вместо накопления сырья, Nissan фокусируется на технологиях, уменьшающих риски и повышающих предсказуемость в индустрии.

Этот шаг не просто улучшает экологические показатели, но и переопределяет конкуренцию в секторе, делая электромобили более доступными и устойчивыми в долгосрочной перспективе. Если подобные практики станут стандартом, это может привести к более сбалансированному и независимому развитию всей отрасли, открывая новые возможности для инноваций и роста.