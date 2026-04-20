Канада остановила планы Stellantis по сборке электромобилей Leapmotor

Проект по производству китайских электромобилей Leapmotor на территории Канады столкнулся с непреодолимыми преградами со стороны властей. Канадское правительство фактически заблокировало планы Stellantis по сборке этих машин на простаивающем заводе в Брамптоне, который ранее выпускал модели Dodge Challenger и Charger. Основная причина — требование полноценной локализации вместо схемы CKD, предусматривающей поставку комплектующих из Китая, что, по мнению властей, создаёт слишком мало рабочих мест и слабо вовлекает местных поставщиков.

Изначально на этой площадке планировалось наладить выпуск Jeep Compass, включая его электрическую версию, но из-за падения спроса на электромобили в США, отмены субсидий и изменений в тарифной политике производство было перенесено за пределы Канады. В качестве альтернативы рассматривалась сборка доступных электромобилей Leapmotor, однако такой подход, уже применяемый в Европе, вызвал серьёзное сопротивление в Канаде. Профсоюзы отмечают, что при CKD-сборке потребовалось бы всего 200–300 сотрудников, что составляет лишь около 10% от прежнего уровня занятости на заводе.

Stellantis пока не отказалась от площадки окончательно и изучает различные варианты, включая возможность производства новой модели Chrysler. Ситуация остаётся неопределённой, при этом давление со стороны правительства и профсоюзов продолжает усиливаться. Параллельно концерн развивает глобальное сотрудничество с Leapmotor, которое включает европейский рынок и потенциальные совместные разработки электромобилей.

История с заводом в Брамптоне наглядно демонстрирует, насколько современный автопром зависит не только от технологических факторов, но и от политических решений. Даже экономически выгодные проекты могут быть остановлены, если они не соответствуют интересам локального рынка и задачам поддержания занятости населения.