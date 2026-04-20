Трассу замело: сотни людей застряли на дороге Чита — Забайкальск

Babr Mash: спасатели эвакуируют людей с трассы А-350 в Забайкалье из-за затора.

© Московский Комсомолец

На трассе Чита — Забайкальск из-за сильной метели образовался крупный затор, движение на ряде участков перекрыто. Спасатели эвакуировали более 100 человек, сообщает региональная информация экстренных служб.

Снегопад и порывистый ветер осложнили ситуацию на автодороге А-350. В районе 302-го километра сформировалась пробка. Движение ограничено на участке с 190-го по 371-й километр.

Людей вывозят в пункты временного размещения, развернутые в Борзинском и Оловяннинском округах. Всего подготовлено пять таких пунктов.

На трассе работают сотрудники МЧС, полиция и медики. Организован подвоз воды и питания. Водителям рекомендовано отказаться от поездок.

Дополнительно сообщается, что на заправке возле поселка Ясная застряли автобусы с пассажирами. По предварительным данным, речь идет о 9–10 транспортных средствах, внутри которых находятся более 200 человек. Некоторые пассажиры остаются на месте с ночи.

Людям сообщают, что расчистка дороги может занять продолжительное время. Часть пассажиров рассматривает возможность выезда железнодорожным транспортом, однако вопрос доставки до станции остается открытым.