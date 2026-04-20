Почему отсрочка до 2030 года не спасет такси Дальнего Востока

Для Дальнего Востока отсрочка по закону о локализации такси истекает в 2030 году, но абсолютное большинство машин в регионе остаются подержанными «японцами» с правым рулем. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, в нынешнем виде закон приведет лишь к массовому уходу перевозчиков в тень.

© РИА "ФедералПресс"

«Здесь на первом плане проблема доставки. Один таксопарк из Владивостока хотел закупить полсотни Lada Vesta, но владельцам декларировали доставку через полгода. А чтобы их купить, нужно взять лизинг. И если ждать машины по шесть месяцев, то пойдут колоссальные убытки. Поэтому нужно посмотреть, что дальше будет с законом локализации. Я очень надеюсь, что его доработают. Или же будут какие-то послабления», – сообщила Зарипова в интервью «Российской газете».

Помимо прочего, она сомневается, что дальневосточники променяют Toyota Prius на Lada Granta, и призывает автопроизводителей работать над качеством. Отдельная проблема, по ее словам, – подержанные иномарки из лизинга (Hyundai, Renault, Volkswagen), которые популярны в регионах, но не могут быть включены в реестр.

Таким образом, под угрозой оказались не только праворульные «японцы», но и популярные на Дальнем Востоке подержанные европейские и корейские модели из лизинга. А значит, к 2030 году регион рискует подойти с дефицитом легальных машин и водителей – если закон не доработают.

Напомним, с 1 марта 2026 года в Приморье вступили в силу новые правила работы такси. Региональные власти получили право устанавливать квоту на количество машин в реестре и резервировать часть рынка для водителей на личных автомобилях. На 2026 год для них установлена квота в 25 % от числа машин, числившихся в реестре на 28 февраля.