Мошенники нашли новый способ обмана водителей

Мошенники в России стали рассылать водителям сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку. О найдленном способе обмана со ссылкой на платформу «Мошеловка» сообщает РИА Новости

Злоумышленники пишут владельцам машин, что их автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака, и им назначен штраф в размере трех тысяч рублей. Его предлагают оплатить по ссылке в сообщении, пока сумма штрафа не выросла.

Как отмечают эксперты, такая схема становится актуальной в апреле, так как в этом месяце устанавливают новые дорожные знаки и временные ограничения. Чтобы защититься от подобных мошенников, нужно проверять штрафы через официальные ресурсы: «Госуслуги» или сайт ГАИ.

Ранее стало известно, что МВД РФ предложило ужесточить ответственность за мошенничество в сфере автострахования. Ведомство намерено создать реестр водителей, которые получали выплаты по ОСАГО в результате сомнительных аварий. Эксперты предлагают обязать мошенников компенсировать страховым компаниям ущерб и судебные издержки, запретит им покупать страховку на срок от одного года до трех лет и применять запрет на управление транспортным средством.