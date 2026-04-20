В РФ прошло изменение цен на машины нескольких брендов

Эксперт Олег Мосеев вместе CARgument начал новую неделю с обзора изменений в прайс-листах дистрибуторов на прошлой неделе (13.04 - 17.04).

Omoda подняла цены на комплектации 2026 года:

- C5 New. Цены на комплектации Drive / Драйв и Style / Стиль 26PY выросли на 50 000 рублей.

Voyah пересмотрела условия на комплектации 25 – 26 годов:

- Dream. Скидка на комплектацию PHEV / Последовательный гибрид RUS 25PY выросла на 1 175 000 руб. На данную комплектацию 2026 года установлена скидка 200 000 рублей.

Chery установила скидку на все комплектации 24 – 25 годов:

- Arrizo 8. 116 000 – 276 000 руб.

KGM установил скидки на комплектации 2025 года:

- Rexton. На комплектацию Premier / Премьер 4WD 25MY 25PY установлена скидка 50 000 руб., а на Optimum / Оптимум 4WD 25MY 25PY – 100 000 рублей.

- Torres. На комплектации Premier / Премьер, Prestige / Престиж, Optimum / Оптимум и Optimum / Оптимум 25MY 25PY установлена скидка 250 000 рублей. На City / Сити 25MY 25PY – 350 000 рублей.

