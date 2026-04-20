Подщеколдин: Западные автокомпании стремятся догнать КНР, но это невозможно
Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал "Российской газете" о том, что западные автокомпании стремятся догнать марки из КНР, но это невозможно.
"Когда ты ходишь по автосалонам в КНР, то экспозиции даже таких брендов, как Mercedes-Benz, Volkswagen, гораздо скромнее выглядят с точки зрения технологичности в сравнении с китайцами. Кстати, лет десять назад я видел много китайцев на импортных автомобилях, сейчас же они все больше ездят на своих. Так что состоялась такая вот история, разворот. Но обязательно почти все большие автопроизводители участвуют в автосалонах в Поднебесной, потому что Китай - это рынок номер один. Так что Пекинский автосалон будет самым крупным. Западные автокомпании стремятся догнать КНР, но боюсь, что уже невозможно. Ну потому что в Китае собирают 30 миллионов автомобилей, соревноваться с ними тем, кто выпускает 3 млн машин, - очень сложная задача", - отметил Подщеколдин.