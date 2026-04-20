Кроссовер Lada Azimut показали на «Иннопроме» в Ташкенте

В Ташкенте на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» впервые представили кроссовер Lada Azimut.

© Вечерняя Москва

Начальную комплектацию автомобиля оснастят модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Впоследствии кроссовер получит турбированную версию двигателя мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Производство кроссовера планируется запустить в сентябре 2026 года, передает ТАСС.

20 марта стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил производство машин под новым брендом SKM — первой моделью станет M7. Выпуск налажен по методу крупноузловой сборки на базе остекленного кузова. Детали двигателя и шасси поступают отдельно. Производство комплектующих локализовано на отечественных заводах.

Ранее производитель презентовал обновленную спортивную версию своего нового компактного автомобиля Lada Iskra. Модель выполнена в черном цвете с белыми элементами дизайна, такими как надпись Rostec и номер 2 на крыше и лобовом стекле. Кроме того, «АвтоВАЗ» в рамках ПМЭФ показал машину Lada Aura, предназначенную для российского сервиса такси.