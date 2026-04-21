Цены на заправках ЕС показали рекордный рост с 2022 года

Средневзвешенные цены на бензин и дизтопливо резко выросли в Евросоюзе в марте по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, на 9,4% и 19,8% соответственно.

Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Как уточняет ТАСС, это самое стремительное повышение показателей с 2022 года.

Ранее биржевая стоимость природного газа на европейских торговых площадках в ходе торгов поднялась выше отметки в $500 за 1 тыс. кубометров.