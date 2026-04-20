Автосалон в Пекине: 181 мировая премьера, почти 1,5 тысячи машин на стендах

Автосалон в Пекине откроется 24 апреля и продлится 10 дней. Впервые выставка пройдет на двух площадках: в Китайском международном выставочном центре и в Столичном международном выставочном центре. Площадки расположены рядом, их общая протяженность с севера на юг составляет около 1,3 километра.

Мотор-шоу будет проходить в три этапа. 24-25 апреля - дни для СМИ, 26-27 апреля - дни для профессиональных посетителей, а с 28 апреля по 3 мая - дни для широкой публики.

По официальным данным, на Auto China 2026 будет представлен 1451 автомобиль, в том числе 181 мировая премьера и 71 концепт-кар. Всего будет задействовано 17 выставочных залов, 13 из которых будут посвящены серийным автомобилям. Общая выставочная площадь составляет 380 000 квадратных метров, что делает автосалон крупнейшим в мире, сообщает Carnewschina.

В мероприятии примут участие многие мировые и китайские автопроизводители. Среди международных брендов - BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota, Ford и другие. Китайские автопроизводители, такие как FAW Hongqi, Dongfeng Motor, Changan Automobile, Geely и Great Wall Motor, также представят свои новейшие технологии и модели.

В 2025 году общий объем производства и продаж автомобилей в Китае превысил 34 миллиона единиц, что позволило стране 17-й год подряд сохранять за собой статус крупнейшего в мире автомобильного рынка. На долю электромобилей пришлось более 50% продаж новых машин внутри страны, а экспорт превысил 7 миллионов единиц, в том числе 2,615 миллиона электромобилей.

