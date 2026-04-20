Почему GAC экстренно снизил цены на M8 и GS4 в России

В РФ подешевели минивэн GAC M8 и кроссовер GS4.

Скидки GAC на минивэн M8 (250 тысяч рублей) и кроссовер GS4 (100 тысяч рублей) имеют простое объяснение: китайский бренд не выполняет планы продаж в России. Дилеры вынуждены предлагать высокие бонусы, чтобы хоть как-то привлечь клиентов. Базовая версия M8 GT по-прежнему стоит 5 999 999 рублей, топовый Lounge (4 места) — 7 999 999 рублей.

В рамках программы GAC Family trade-in выгода может быть еще существеннее: 350 тысяч рублей на GS4 и S7, до 550 тысяч рублей на M8 и GS8. При этом версии M8 2026 года выпуска, кроме Lounge, стали на 250 тысяч дороже «прошлогодних» — производитель явно пытается расчистить склады перед новым сезоном.

GAC — не единственный бренд, корректирующий цены. За неделю скидки запустили Changan, LiXiang и Foton. Tank, напротив, их отменил. Рынок адаптируется к новым реалиям, и «китайцы» начинают конкурировать между собой не только моделями, но и рублем. Покупателям остается только следить за прайс-листами.

