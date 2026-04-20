GAC представит в Пекине кроссовер Hyptec S600 с фарами в виде горных вершин. На Пекинском автосалоне, который откроется 24 апреля 2026 года, компания GAC Hyptec начнёт приём «слепых заказов» (без объявления точной цены) на свой новый среднеразмерный SUV S600, позиционируемый как «новый роскошный умный спортивный автомобиль».

© Motor.ru

Модель длиной 5015 мм, шириной 1933 мм, высотой 1700 мм и с колёсной базой 2936 мм получила пятиместный салон, изогнутую линию крыши, активную решётку радиатора и легкосплавные диски на 19 или 20 дюймов.

Основной цвет кузова — красный. Дизайн выполнен в стиле «Горы и море»: передние раздельные фары имитируют горные вершины, а фонари содержат 836 светодиодов и поддерживают пользовательские световые сценарии, включая анимацию волн.

На крыше установлен лидар. Ключевая особенность S600 — две версии силовой установки на выбор. Электромобиль (BEV) получит один мотор мощностью 250 кВт и две батарей на выбор: литий-железо-фосфатную (83,326 кВт·ч, запас хода 660 км) или тройную литиевую (99,456 кВт·ч, запас хода 800 км).

Версия с гибридной силовой установкой оснащается 1,5-литровым турбомотором (118 кВт) и литий-железо-фосфатной батареей на 36,028 кВт·ч, обеспечивая чисто электрический запас хода на 170−180 километров. Автомобиль призван составить конкуренцию моделям Li Auto, Nio и Zeekr в премиальном сегменте электрических и гибридных автомобилей.

