Суд на семь месяцев лишил прав водителя за фальшивые номера

Водитель из Кумылженского района потерял право управления транспортным средством из-за использования поддельных номерных знаков. Как сообщает объхединенная пресс-служба судов Волгоградской области, 26 января 2026 года, около 18.20, на 245-м километре трассы Жирновск – Вешенская в Кумылженском районе сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль ВАЗ-21070, за рулем которого находился обвиняемый. В ходе осмотра выяснилось, что водитель использовал заведомо фальшивый государственный регистрационный знак. Кроме того, идентификационный номер (VIN), расположенный под капотом, не совпал с номером, указанным для данного автомобиля.

Это стало нарушением пунктов 2.3.1 и 11 Правил дорожного движения Российской Федерации. По результатам проверки сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении водителя. В процессе рассмотрения дела водитель своей вины не признал. Проанализировав представленные материалы, суд установил наличие в действиях гражданина всех признаков административного правонарушения.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 30 Кумылженского судебного района Волгоградской области водитель был признан виновным в нарушении, квалифицируемом по ч. 4 ст. 12.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 месяцев. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.