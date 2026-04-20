Узнать, как звучат различные системы автомобиля, можно на Авто.ру

Автомобильный интернет-сервис Авто.ру расширяет возможности, которые могут пригодиться пользователям для принятия взвешенного решения о покупке автомобиля. Теперь к ним добавились еще и аудиальные инструменты.

При выборе автомобиля большинство объективных критериев можно настроить через фильтры или в диалоге с Авто.ру AI. Однако на определенном этапе покупки, когда остается выбрать ту самую машину, в дело вступают эмоции. Исследования, проведенные интернет-сервисом, показали, что треть опрошенных россиян испытывали трепет в процессе покупки автомобиля и в целом считают этот процесс очень волнительным.

Конечно, машину выбирают глазами. 60% из 4000 участников опроса в канале интернет-сервиса ставят во главу угла зрение, но для почти 10% более важным становится то, как автомобиль звучит. И речь тут не про рев мотора или визг покрышек.

— В ходе интервью с потребителями мы заметили, что пользователи рассказывали, что ищут в видеообзорах автомобилей эпизоды со звуками салона. Из этого открытия появилась идея прорастить такую возможность внутри нашей платформы, — рассказывает менеджер продукта автомобильного интернет-сервиса Вадим Кохтев. — Куда важнее оказываются не столь заметные, но повседневные звуки указателя поворота, работающего парктроника или закрытия багажника. Каждый производитель ищет свой неповторимый звук, привлекая порой даже известных композиторов, но это не всегда спасает от того, что такт или тональность вызывает у кого-то раздражение.

Теперь узнать, как звучат различные системы автомобиля можно без визита в дилерский центр. Достаточно открыть раздел звуков в карточке модели в Каталоге автомобильного интернет-сервиса. Коллекция охватывает уже почти все модели новых автомобилей, доступных у официальных дилеров. Более того, у пользователей сервиса есть возможность стать частью проекта по формированию библиотеки звуков, записав короткое видео или просто аудио и загрузив их в специальную форму. После модерации и проверки на соответствие категории звук будет добавлен в общую коллекцию.