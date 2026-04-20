Прошел год: АвтоВАЗ отмечает день рождения Lada Iskra

19 апреля 2025 года начался серийный выпуск автомобилей Lada Iskra. Дата была выбрана не случайно. Запуск новой модели в серию был приурочен к 55-летию "первенца" автозавода - ВАЗ-2101.

Lada Iskra создана на современной технологически независимой платформе.

Перед началом выпуска Lada Iskra прошла серьезные испытания, в ходе которых показала результаты выше необходимых национальных стандартов. В общей сложности около 100 прототипов модели прошли тесты на полигоне и в разных климатических регионах.

В прошлом году было продано 6796 автомобилей Lada Iskra, за первые три месяца нынешнего - 6184 штуки. В сумме - около 13 тысяч машин.

Семейство автомобилей Lada Iskra включает в себя седан, универсал и кросс-универсал. Автомобиль предлагается в различных комплектациях с тремя коробками передач: двумя версиями "механики" и вариатором.

Базовым силовым агрегатом для Lada Iskra является пара 8-клапанного двигателя 1,6 литра (90 л.с.) и 5-ступенчатой МКП. Альтернативой являются 106-сильный 16-клапанный мотор в паре с китайскими КП - 6-скоростной "механикой" и вариатором.

Стоимость авто варьируется от 1 277 000 до 1 827 000 рублей.

