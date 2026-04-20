Глава Great Wall пристыдил маркетологов Wey за халатность и отсутствие вкуса

Глава Great Wall раскритиковал руководство бренда Way за неумение продавать автомобили. Председатель Great Wall Motor (GWM) Вэй Цзяньцзюнь публично раскритиковал команду суббренда Wey на презентации новой модели V9X 17 апреля, заявив, что он «крайне недоволен» маркетинговой кампанией.

По словам главы компании, автомобиль — сам по себе отличный продукт, но команда не смогла его правильно продать. У маркетологов Wey, как утверждает Вэй Цзяньцзюнь, нет того вкуса и стиля, который есть у трёх ведущих немецких премиальных производителей.

Он также процитировал одного из автомобильных топ-менеджеров, заявив, что «если маркетинговая команда не способна превратить усилия инженеров в результат или прибыль, это равносильно преступлению».

Председатель GWM добавил, что бренд Wey ещё молод и действительно не умеет выстраивать имидж: сотрудники пытаются рассказать обо всём сразу, у них нет фокуса, и они не могут «занять умы покупателей».

В тот же вечер гендиректор Wey Чжао Юнпо опубликовал заявление:

«Я полностью принимаю критику председателя. Ответственность лежит на мне. Если говорить прямо, это моя халатность. Я исправлю ситуацию — и маркетинг, и сервис. Оценивайте меня по делам».

