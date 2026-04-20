От 1,65 млн рублей: В Китае стартовали предзаказы на Geely Monjaro i-HEV

В Китае стартовали предзаказы на кроссовер Geely Monjaro i-HEV с традиционным гибридом без возможности внешней зарядки. Его диапазон цен составил 148,7-162,7 тысячи юаней (1,65-1,8 млн рублей), сообщают "Китайские автомобили".

В движение автомобиль приводит связка 1,5-литрового ДВС мощностью 163 л.с. и электромотора на 238 л.с. Привод передний. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды. Расход топлива - 4,75 литра на 100 км.

Точные габариты Geely Monjaro i-HEV составляют 4795 х 895 х 1689 мм. В салоне разместили два 14,6-дюймовых экрана. Другими особенностями стали комплекс ассистентов водителя G-Pilot H3 и 16 динамиков Flyme Sound.

Ранее "РГ" сообщала, что кроссовер Geely Monjaro признан лучшим китайским автомобилем в России 2025/2026 по итогам опроса журналистов и блогеров, Monjaro упомянул в своих анкетах 21 участник опроса из 50.

При этом шестеро поставили эту модель на первое место, а еще 15 человек включили в свои топ-5. В итоге машина набрала 33 балла и стала недосягаемой для соперников.