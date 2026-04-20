Суд отменил доначисление утильсбора за автомобиль из Казахстана

Суд встал на сторону автовладельца в вопросе доначисления утильсбора. Аксайский районный суд Ростовской области разрешил важный спор между женщиной, которая привезла из Казахстана новый автомобиль локальной сборки, уплатив 844,8 тыс. рублей утилизационного сбора. Однако Ростовская таможня дополнительно начислила 1,18 млн рублей сбора и 397 тыс. рублей пени.

Сотрудники таможени были уверены, что окончательный расчёт должен проводиться по компенсационной формуле, учитывающей разницу в таможенных пошлинах, НДС и акцизах между Россией и Казахстаном.

Суд постановил: на момент расчета утилизационного сбора гражданка Т. не обладала таможенной декларацией, сведения из которой необходимы для расчета суммы утилизационного сбора по компенсационной формуле.

Руководствуясь сведениями из Паспорта транспортного средства, россиянка добросовестно полагала, что автомобиль произведен в Республике Казахстан и является товаром Евразийского экономического союза, что отменяет обязанность по оплате утилизационного сбора по компенсационной формуле.

На основании этих данных требования по доначислению утильсбора были отклонены судом, но это решение может быть обжаловано в суде более высокой инстанции.

Ранее Минпромторг официально планировал с 1 апреля ввести единую формулу расчета утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС (помимо РФ, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

Позднее министерство сняло первоначальный дедлайн с 1 апреля, оставив тем самым рынок в подвешенном состоянии – опустить шлагбаум могут в любой момент. Это немедленно вызвало оживление рынка альтернативного импорта.

