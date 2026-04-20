Китай продвигает электрификацию грузовиков, чтобы сократить потребление нефти

Китайские власти активно продвигают электрификацию тяжёлых грузовиков, что может привести к значительным изменениям в транспортной сфере. По мнению экспертов, если эта инициатива будет реализована, потребление нефти в дорожном транспорте сократится примерно наполовину, поскольку дизельные грузовики сегодня потребляют около 50% топлива в секторе. Лян Линьхэ, глава Sany Truck, подчеркнул, что сегмент тяжёлых перевозок обладает высоким потенциалом для масштабного перехода на электротягу.

Экономическая выгода является ключевым фактором для такого перехода, так как в грузоперевозках себестоимость каждого километра имеет решающее значение. Электротранспорт способен существенно снизить операционные расходы, делая этот шаг не только экологически, но и коммерчески оправданным. Дополнительным преимуществом становится снижение выбросов, ведь один дизельный грузовик по уровню эмиссии сопоставим примерно со 100 легковыми автомобилями.

Однако для полной электрификации необходимо развитие инфраструктуры, включая сеть зарядных станций для грузового транспорта, повышение энергоёмкости батарей и снижение стоимости техники. Китай уже обладает сильной промышленной базой и производством аккумуляторов, что ускоряет процесс внедрения новых технологий.

Если планы по электрификации будут реализованы, это станет одним из крупнейших сдвигов в мировой логистике. Снижение потребления нефти может повлиять на глобальный энергетический рынок, а сама отрасль перевозок станет дешевле и технологичнее. Таким образом, Китай превращает электрические грузовики из эксперимента в стратегическое направление, которое в ближайшие годы может стать ключевым драйвером изменений в транспортной системе.