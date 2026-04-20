От 2,5 млн рублей: в России начались продажи кроссовера Honda XR-V

Кроссовер Honda XR-V 2025 модельного года теперь можно оформить под заказ у официального дилера Honda в России. Автомобиль доступен в версии "Техно". Об этом говорится в пресс-релизе компании "Мотор-Плейс" (дистрибьютор японской марки в РФ).

Под капотом машины установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель i-VTEC мощностью 124 л.с. из семейства Earth Dreams. Внутри - мультимедийная система Honda Connect с 9-дюймовым дисплеем и поддержкой интеграции смартфонов, трансформируемые задние сиденья Magic Seat.

Среди оснащения также можно выделить панорамную крышу, систему кругового обзора с восемью парковочными датчиками спереди и сзади, камеру заднего вида и электронный "ручник" с функцией автоудержания. Доступен бесключевой доступ и комбинированная отделка салона.

Пассивная безопасность обеспечивается фронтальными, боковыми подушками и шторками безопасности, охватывающими оба ряда сидений для комплексной защиты при ДТП.

Кроме того, комплектация "Техно" предусматривает опции, актуальные для холодных регионов, включая подогрев передних сидений, наружных зеркал и заднего стекла.

Ориентировочная стоимость автомобиля "под ключ" составляет 2 499 000 рублей, что включает таможенные пошлины, оформление СБКТС и ЭПТС, а также 3-летнюю гарантию от производителя или до 100 000 км пробега. Срок поставки - от трех недель.

Ранее "РГ" сообщала, что в январе - марте 2026 года в России было зарегистрировано 1564 новых автомобилей Honda. Это в 4,6 раза больше (+363%), чем в январе - марте прошлого года (338 шт.)