Hyundai запускает платформу Conversion+ по переоборудованию коммерческих авто

Производители кузовов и компании, занимающиеся переоборудованием автомобилей, теперь получат доступ к всесторонней технической поддержке от Hyundai Motor через специальную платформу. Этот инструмент охватывает всю линейку коммерческих транспортных средств бренда, от крупногабаритных грузовиков до легких фургонов, что должно стимулировать развитие сотрудничества в секторе спецтехники.

© Hyundai

Платформа, получившая название Hyundai Conversion+, представляет собой глобальную систему, направленную на расширение возможностей партнеров по всему миру с помощью региональных онлайн-порталов. Знак «плюс» в её наименовании подчеркивает ориентацию на двустороннее взаимодействие и совместное формирование интегрированной экосистемы для переоборудования. Этот шаг рассматривается как ключевой элемент в укреплении партнерской сети, который может способствовать росту бизнеса по модификации коммерческих автомобилей и увеличению общих продаж.

Изначально запущенная примерно в 120 странах и поддерживающая 15 языков, платформа была создана после детального анализа потребностей, проведенного региональными командами на основных рынках, включая Африку, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Евразию, Европу, Корею и Латинскую Америку. Для эффективной работы партнеров она предлагает разнообразные технические ресурсы и каналы поддержки.

Среди предоставляемых материалов — обширная библиотека с руководствами, чертежами кузовов и инструкциями по модификации рам, которые будут пополняться по мере выпуска новых моделей автомобилей. Также доступна централизованная горячая линия для связи с региональными и глобальными штаб-квартирами Hyundai Motor и научно-исследовательскими центрами, обеспечивающая своевременное решение технических вопросов. Веб-дизайн платформы адаптирован для удобного использования как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, что учитывает различные рабочие условия.