Lynk & Co опубликовал первое фото своего нового спорткара GT

Lynk & Co покажет в Пекине первый в своей истории концептуальный спорткар GT. Премьера состоится 24 апреля. Пока бренд показал на фото только заднюю часть автомобиля, но и по ней можно оценить дизайн, сообщает Autohome.

Передняя часть концепта, как ожидается, получит обновленный фирменный дизайн Lynk & Co. Ключевая особенность экстерьера — боковая линия, которая от передней стойки резко уходит вверх к корме, формируя элегантный и стремительный силуэт, классический для автомобилей класса GT.

Приподнятые колесные арки и массивный кузов придают модели мускулистый, спортивный вид. Корма выделяется сквозной светодиодной полосой с треугольными секциями по краям — этот элемент сохраняет визуальную преемственность с другими моделями бренда.

Технические характеристики и информация о силовой установке пока не раскрываются. Данный концепт знаменует выход Lynk & Co в новый для себя сегмент спортивных купе GT.

