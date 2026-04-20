Volkswagen обновил свой главный электрокар

В испанском сегменте рынка представлена обновлённая версия компактного электромобиля Volkswagen ID.3 Neo, получившая значительные технические улучшения и расширенный запас хода, достигающий 628 километров. Начальная стоимость модели установлена на уровне 35 491 евро, что позиционирует её как одного из ключевых конкурентов в массовом сегменте европейских электрокаров.

Автомобиль предлагается в трёх модификациях, различающихся мощностью и ёмкостью батареи. Базовая версия оснащена двигателем на 170 лошадиных сил и аккумулятором LFP на 50 кВт/ч, обеспечивающим пробег до 415 километров. Средний вариант развивает 190 л.с. и комплектуется батареей 58 кВт/ч, что позволяет проезжать до 492 километров. Топовая модификация получила мотор на 231 л.с. и аккумулятор ёмкостью 79 кВт/ч, обеспечивающий запас хода до 628 километров по циклу WLTP. Поддержка быстрой зарядки мощностью до 183 кВт позволяет восполнить заряд с 10 до 80 процентов примерно за 26 минут, что делает модель удобной для дальних путешествий.

Модель доступна в двух комплектациях — Urban и Style. Даже в базовом исполнении автомобиль включает светодиодную оптику, цифровую приборную панель, мультимедийный экран размером 12,9 дюйма, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Более дорогая версия Style дополнена матричными фарами IQ.Light, 19-дюймовыми дисками, расширенной подсветкой салона и спортивными сиденьями с электрорегулировками и подогревом.

Обновлённый ID.3 Neo представляет собой важный шаг для Volkswagen в условиях растущей конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. Увеличенный запас хода, улучшенное качество отделки салона и высокая скорость зарядки повышают конкурентоспособность модели на рынке. Это демонстрирует, как европейские бренды адаптируются к новым требованиям, предлагая универсальные варианты для городских поездок и дальних маршрутов.