Hyundai представил Venue Knight Edition с черным дизайном и новыми опциями

В Индии появилась новая версия компактного кроссовера Hyundai Venue, получившая название Knight Edition. Эта модель отличается агрессивным дизайном и обновлённым интерьером, сохранив при этом технические характеристики базовой версии. Стартовая цена новинки составляет 969 тысяч индийских рупий, что делает её несколько дороже стандартного варианта.

Визуальные изменения включают полностью затемнённый стиль с чёрными 16-дюймовыми дисками, рейлингами на крыше и тёмными эмблемами. Бамперы лишились серебристых вставок, а красные тормозные суппорты добавляют спортивный акцент. Внутри салона преобладает чёрная тема с бронзовыми деталями, затронувшими руль, дефлекторы и элементы управления климатом.

Оснащение повторяет стандартную комплектацию с двумя 12,3-дюймовыми экранами, климат-контролем, беспроводной зарядкой и люком. Система безопасности включает шесть подушек, ADAS и электронный стояночный тормоз. Некоторые версии получили встроенный видеорегистратор, что повышает практичность модели.

Knight Edition предлагается с теми же двигателями: атмосферным бензиновым 1.2, турбированным 1.0 и дизельным 1.5. Разница в цене по сравнению с обычным Venue колеблется от 15 до 25 тысяч рупий в зависимости от комплектации. Эта версия демонстрирует, как производитель поддерживает интерес к модели через дизайн, ориентируясь на покупателей, ценящих визуальную индивидуальность.