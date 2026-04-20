Michelin разработал технологию тихих шин для электромобилей

Инженеры Michelin разработали технологию, которая позволяет значительно снизить уровень шума в салоне автомобиля благодаря использованию полиуретановой пены внутри шины. Этот материал поглощает звуковые волны и уменьшает резонанс, возникающий при контакте покрышки с дорогой, что особенно важно для электромобилей, где отсутствует шум двигателя.

Основной источник шума в автомобиле связан с вибрациями, которые усиливаются воздухом внутри шины при движении по неровностям. Французский бренд решил эту проблему, разместив специальную полосу из пены, которая действует как акустический барьер. Дополнительно инженеры доработали рисунок протектора, чтобы сократить вибрации и повысить плавность хода.

Такие изменения обеспечивают более тихую и комфортную езду, особенно на высоких скоростях и во время длительных поездок. Это показывает, что даже в традиционных компонентах автомобиля есть возможности для инноваций, улучшающих повседневный опыт водителя.

Michelin демонстрирует, что будущее автомобильной индустрии связано не только с электрификацией, но и с повышением акустического комфорта. Уровень тишины и ощущения за рулём становятся всё более важными факторами при выборе транспортного средства.