Начались продажи обновленного Tank 700: от 4,78 млн рублей

В КНР официально стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 700, сообщают "Китайские автомобили".

Модель 2026 года предложена в трех комплектациях по цене от 428 000 до 508 000 юаней (примерно 4,78 - 5,66 млн рублей). Главным техническим новшеством стало появление новой гибридной системы Hi4-Z.

Линейка теперь разделена на две технические модификации. Новая версия Hi4-Z оснащается 2,0-литровым турбомотором и мощной батареей емкостью 59,05 кВт·ч, что обеспечивает запас хода на электротяге до 190 км (WLTC) и суммарный запас хода в 1191 км. Флагманская версия Hi4-T сохранила 3,0-литровый V6 мощностью 385 кВт (523 л. с.) и крутящим моментом 800 Н·м. Внедорожник длиной 5105 мм получил лидар и продвинутую систему автопилота Coffee Pilot 4, которая поддерживает навигацию NOA во всех сценариях.

Салон оснащен семью экранами и аудиосистемой мощностью 2440 Вт с 21 динамиком. Передние кресла получили 20 направлений регулировок, а задние - электропривод наклона до 141°.

Ранее "РГ" сообщала, что Great Wall и "Автотор" заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на производственной площадке в Калининграде стартует контрактное производство внедорожника Tank 300.