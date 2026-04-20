Smart #2 станет преемником Fortwo и выйдет в 2026 году

В ближайшие годы на европейских улицах появится ультракомпактный электрокар, возрождающий идею городской мобильности. Компания Smart представила концепт #2, который станет преемником легендарного Fortwo и выйдет в серию уже в 2026 году. За дизайн отвечает Mercedes-Benz, что подчёркивает премиальный статус модели, а её внешний вид сочетает классические черты с современными элементами, такими как округлые формы и увеличенные колёсные арки.

Новая модель будет построена на платформе Electric Compact Architecture, разработанной совместно Geely и Mercedes-Benz, что отличает её от предыдущих автомобилей бренда. Автомобиль сохранит классическую компоновку с задним приводом, двумя местами и компактными размерами, а также рассматривается возможность установки двухмоторной версии, хотя точные характеристики пока не раскрыты.

Этот стратегический шаг направлен на усиление позиций Smart в сегменте городского транспорта, где ключевыми преимуществами остаются манёвренность и удобство в плотном трафике. Возвращение формата Fortwo может дать новый импульс развитию ультракомпактных электромобилей в Европе, особенно на фоне тенденции к увеличению габаритов современных EV.