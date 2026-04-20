Цены на такси продолжат расти: на сколько подорожает услуга
Рост цен на такси к концу текущего года может составить 30%. Об этом сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
«Цены на такси продолжат расти. Это и влияние нового законодательства, и общее состояние экономики. На ценообразование оказывает эффект дефицита водителей. В целом же с учетом совокупности всех факторов в текущем году можно ждать общее подорожание до 30%», — сказала Зарипова.