Exeed показал кроссовер EX7, который появится и в России

Прошла премьера нового кроссовера Exeed EX7 с 30-дюймовым экраном. Концерн Chery открывает следующую эпоху развития Exeed 3.0, а пионером этой эпохи заявлен большой кроссовер EX7. Часть экспертов заявляет, что перед нами — лишь модернизированная версия модели Exlantix ET. Но авторы проекта уверяют, что это совершенно новый автомобиль. В перспективе Exeed EX7 также должен выйти на рынок РФ.

Длина новинки составляет 4988 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1710 мм, а колёсная база — 3000 мм.

В основу модели легла новая платформа, которую отличают алюминиевое шасси, пневматическая подвеска, активные амортизаторы и электромеханическая тормозная система без гидравлических элементов.

Другими особенностями автомобиля стали центральный тачскрин диагональю 30 дюймов, а также продвинутый автопилот Falcon 700, для работы которого умеются лидар, процесс Nvidia Orin-Y, а также 27 камер и датчиков.

В продажу пойдут разнообразные модификации: - заднеприводный гибрид: ДВС — 1.5 (156 л.с., 200 Нм), аккумулятор — 41,16 кВт∙ч, электромотор (309 л.с., 332 Нм); - полноприводный гибрид: ДВС — 1.5 (156 л.с., 200 Нм), аккумулятор — 41,16 кВт∙ч, два электромотора (513 л.с., 642 Нм); - базовый электрокар: один электромотор (313 л.с., 425 Нм), аккумулятор — 70,01 кВт∙ч; запас хода — 600 км; - «средний» электрокар: один электромотор (313 л.с., 425 Нм), аккумулятор — 100,26 кВт∙ч; запас хода — 726; - топовый электрокар: два электромотора (480 л.с., 663 Нм), аккумулятор — 100,26 кВт∙ч; запас хода — 682 км.

В Китае цены будут начинаться от 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей) за гибрид и от 214 тыс. юаней (2,4 млн рублей) за электрокар.