Renault Duster получил 5 звезд в краш-тестах BNCAP

Кроссовер Renault Duster продемонстрировал выдающиеся результаты в независимых краш-тестах, проведённых в рамках программы BNCAP в Индии, где он заслужил высшую оценку в пять звёзд. Модель набрала 30,49 балла из 32 возможных за защиту взрослых пассажиров и 45 из 49 за безопасность детей, что подчёркивает её надёжность для семейного использования, причём эти итоги относятся ко всем версиям автомобиля. Испытания подтвердили эффективную защиту при фронтальных и боковых ударах, а высокие показатели по детской безопасности свидетельствуют о продуманных системах крепления и удержания.

Такой результат становится весомым преимуществом для доступного сегмента SUV, где безопасность всё чаще влияет на выбор покупателей, укрепляя позиции Duster на фоне конкурентов, таких как Hyundai Creta и Kia Seltos. Обновлённая конструкция кузова с повышенной жёсткостью и современные электронные системы сыграли ключевую роль в достижении этих оценок. Пятизвёздочный рейтинг меняет восприятие модели, превращая её из просто бюджетного кроссовера в полноценный безопасный автомобиль, что усиливает конкурентоспособность на глобальном рынке.