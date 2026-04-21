На крупнейших рынках Европы резко выросли продажи электромобилей

Экономические факторы оказались мощным стимулом для европейского рынка электромобилей, который в марте 2026 года продемонстрировал впечатляющий рост продаж на 51%, достигнув 224 тысяч автомобилей. За первые три месяца года было реализовано около полумиллиона машин, что свидетельствует о значительном сдвиге в потребительских предпочтениях. Основной причиной такого всплеска интереса стала ситуация на нефтяном рынке, где военный конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал подорожание бензина и дизеля, сделав эксплуатацию электромобилей более выгодной альтернативой.

© leapmotor

Покупатели всё чаще рассматривают электромобили как способ снизить зависимость от традиционного топлива, особенно в условиях нестабильных цен. Наиболее быстрый переход к электротранспорту наблюдается в Северной Европе, где Норвегия достигла 98% доли EV в новых продажах, Дания — 76%, а Финляндия — около 50%. Крупные европейские рынки, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, также увеличили продажи примерно на 40% в первом квартале.

Несмотря на снижение государственных субсидий и осторожность автопроизводителей, спрос продолжает расти, особенно в странах с ранее низкой долей электромобилей. Эксперты отмечают, что этот переход уже снижает потребление нефти, делая энергосистему Европы менее зависимой от внешних факторов. Ситуация на топливном рынке ускоряет электрификацию быстрее любых программ поддержки, демонстрируя, что экономические мотивы могут стать главным катализатором изменений.