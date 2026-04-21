В России отменили пошлины на большие дизельные двигатели

ЕЭК обнулила пошлины на дизельные двигатели больших объёмов. Совета Евразийская экономическая комиссия приняла решение установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов двигателей внутреннего сгорания. Документ действует с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно.

От уплаты таможенной пошлины, размер которой составлял 5%, освобождаются двигатели под кодом 8408 20 990 4 ТН ВЭД ЕАЭС. За этим номером скрываются дизельные или полудизельные агрегаты рабочим объёмом не менее 18,5 л и мощностью не менее 500 кВт (680 л.с.).

Такие моторы, согласно описанию, используются для грузовиков, фургонов, рефрижераторов и самосвалов. Однако чаще всего применяются на карьерной технике — самосвалах, грейдерах и других сверхтяжёлых машинах.

Ранее стало известно, что производитель грузовиков Shacman начал отзывную кампанию на рынке РФ. Как стало известно журналу Motor, она предусматривает отзыв 2116 грузовиков типа SX3258.