Renault представит 50 автомобилей на автосалоне в Париже

Французский автоконцерн Renault Group объявил о масштабном участии в международном автосалоне Mondial de l’Auto 2026, который состоится в Париже с 12 по 18 октября. На площади около 5000 квадратных метров будут представлены пятьдесят автомобилей от четырёх брендов: Renault, Dacia, Alpine и Renault Pro+, что подчёркивает стратегический фокус группы на электрификацию и диверсификацию модельного ряда.

© Renault

Основной бренд Renault продемонстрирует двадцать две электрифицированные модели, охватывающие электромобили и гибриды, а также концептуальные разработки и технологические инновации. Экспозиция будет построена вокруг стратегии Futuready, которая была анонсирована ранее. Подразделение Renault Pro+ представит шесть полностью электрических лёгких коммерческих автомобилей, среди которых ключевой новинкой станет Trafic E-Tech electric с разнообразными вариантами кузова для коммерческого применения.

Бренд Dacia привезёт на выставку десять электрифицированных моделей, включая будущий Striker — автомобиль C-класса, официальная презентация которого запланирована на июнь 2026 года. Alpine, со своей стороны, раскроет новые детали о следующем поколении спортивного автомобиля A110, что дополнит общую картину инноваций концерна.