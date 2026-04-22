Renault показала новый Twingo на Milan Design Week

На Миланской неделе дизайна 2026 года Renault представила обновлённую версию Twingo, превратив презентацию в арт-инсталляцию под названием «The Frog Is Back». Выставка, расположенная в районе Брера в пространстве rnlt Store, была оформлена как «городской пруд», чтобы подчеркнуть визуальную связь передней части автомобиля с лягушкой. Этот проект реализован совместно с агентством LePub Italia и дизайнером Маркантонио, где электромобиль Twingo E-Tech Electric соседствует с крупной скульптурой лягушки, дополненной искусственными кувшинками и звуками природы. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Renault

Дизайн новой модели отсылает к оригинальной Twingo 1990-х годов, сохраняя округлые формы кузова, характерную светотехнику и выразительный «улыбающийся» передок. По словам представителей Renault, основной задачей было передать ощущение свободы и креативности в городской среде, что отражает стремление бренда к инновациям в автомобильном искусстве. Экспозиция демонстрирует, как бренд использует творческие подходы для взаимодействия с аудиторией, подчёркивая уникальность Twingo в современном контексте. Этот подход позволяет Renault выделяться на фоне традиционных автомобильных показов, делая акцент на эстетике и эмоциях.