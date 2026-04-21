BYD обновляет Sea Lion 05: новый интерьер, лидар и рекордный запас хода

Обновлённый кроссовер Sea Lion 05 от BYD выходит на рынок, предлагая модернизированные силовые установки и расширенное оснащение при сохранении конкурентной цены. Модель 2026 года получила цифровой интерьер с системой DiLink 150 и большим поворотным дисплеем, а также опциональные лидар и систему помощи водителю DiPilot 300, что усиливает её позиции в сегменте доступных кроссоверов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Автомобиль сохранил узнаваемый стиль, но приобрёл более агрессивный передний бампер и доработанную светотехнику. Его кузов имеет длину 4620 мм и колесную базу 2770 мм, что соответствует классу компактных SUV, а платформа поддерживает гибридные и полностью электрические силовые установки. В оснащение входят беспроводная зарядка, улучшенная эргономика салона и обновлённая архитектура электроники.

Гибридная версия DM-i пятого поколения обеспечивает до 305 км электрического хода и до 2105 км совокупного пробега с учётом ДВС, с расходом топлива 3,1 л на 100 км при разряженной батарее. Электрическая версия оснащается моторами мощностью до 240 кВт и батареей Blade второго поколения, что даёт запас хода до 630 км по циклу CLTC. Эта комбинация технологий делает Sea Lion 05 серьёзным конкурентом как китайским, так и глобальным игрокам в сегменте доступных SUV.