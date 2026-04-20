В РФ отзовут более 14 тысяч грузовиков FAW CA4180

Официальный представитель FAW в России объявил об отзыве более 14 тысяч грузовиков модели CA4180, реализованные с июня 2023 по июль 2025 года. Об этом сообщил Росстандарт.

В качестве причины названо несоответствие транспортных средств нескольким правилам ООН, включая нормы по тормозным системам, уровню шума и органам управления. Из 14 099 автомобилей почти 6,6 тысячи до сих пор не поставлены на государственный учет, остальные 7,5 тысячи уже проданы.

В рамках отзывной программы проведут диагностику тормозных камер и выхлопной системы, при необходимости их заменят. Также заменят многофункциональный подрулевой переключатель для управления светом и блок управления кондиционером. Кроме того, устранят документарные нарушения. Работы будут проведены безвозмездно.

Ранее сообщалось, что компания "Шакман моторс" намерена отозвать почти 2 тысячи грузовиков Shacman SX3258, которые пока не были поставлены на государственный учет.

Речь идет об автомобилях, у которых выявлено несоответствие требованиям правил ООН, касающихся боковых защитных устройств и задней противоподкатной защиты. На машинах установят недостающие элементы, а также заменят замки заднего борта.