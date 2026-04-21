Микроавтобус «Старт» 1968 года продают в Москве за 29,5 млн рублей.

© runews24.ru

В Москве выставлен на продажу уникальный экземпляр советского автопрома — микроавтобус ГАЗ-21 «Старт» 1968 года выпуска. Цена раритета составляет внушительные 29,5 миллиона рублей. Этот автомобиль, появившийся в эпизоде легендарной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», представляет собой редчайший образец, созданный на агрегатах знаменитой «Волги».

Под капотом выставленного экземпляра находится знакомый по «Волге» бензиновый карбюраторный двигатель ЗМЗ-21 объемом 2,5 литра, мощность которого составляет 75 лошадиных сил. Почти вся техническая начинка — трехступенчатая коробка передач, подвеска и другие узлы — унифицирована с серийной ГАЗ-21, что упрощало ремонт, но не спасло проект от закрытия. Выпуск модели прекратили в 1970 году.

Выставленный на продажу микроавтобус сошел с конвейера в 1968 году, всего за пару лет до сворачивания программы. Продавец заявляет, что машина находится в идеальном состоянии и за всю её историю у неё был всего один владелец. К раритету прилагается полный комплект документов, включая действующую диагностическую карту, что позволяет использовать автомобиль на дорогах. Этот «Старт» также принадлежит к серии машин, эксплуатировавшихся Центральным телевидением СССР, что добавляет ему коллекционной ценности.

Стоит отметить, что это не первое появление подобного автомобиля на рынке. Осенью 2025 года схожий экземпляр продавали в Екатеринбурге с пробегом 500 км за 29 млн рублей. Нынешний московский лот может стать отличным вложением для коллекционеров и инвесторов, ведь цены на советскую ретро-классику продолжают расти.

Напомним, что Skoda Kamiq GT для Китая требует подбора деталей из-за конструктивных отличий. Haval обновил кроссовер Jolion и сохранил цены на большинство версий.