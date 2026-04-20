Китайские грузовики Forland специально доработали по просьбам россиян

Компания АО «МБ РУС», выступая эксклюзивным дистрибьютором марки Forland на российском рынке, начала адаптацию обновлённой 12-тонной модели грузовика Forland 12. В рамках процесса будут внедрены усиленная рама и доработанная подвеска, чтобы машина уверенно выдерживала повышенные нагрузки и сложные дорожные условия.

Как отмечает пресс-служба дистрибьютора, новинка отличается оптимизированной снаряжённой массой. При показателе на уровне 4030−4210 кг полная масса достигает 11 990 кг.

Благодаря показателю «11 990» не подпадает под действие системы «Платон», которая взимает плату с грузового транспорта, имеющего разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн.

В движение Forland 12 приводит 4,5-литровый дизель Cummins (760 Нм), с которым работает 8-ступенчатая коробкой передач, — это сочетание обеспечивает баланс между динамикой разгона и топливной экономичностью.

