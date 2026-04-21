Ford Bronco Sport получил новый пакет для защиты салона

В 2026 году Ford Bronco Sport обзавелся рядом обновлений, среди которых выделяется специальный пакет для защиты интерьера, предназначенный для сохранения этого внедорожного кроссовера в идеальном состоянии. Этот набор доступен для версий Big Bend, Heritage и Outer Banks по цене 395 долларов и включает коврик в багажнике, напольные покрытия спереди и сзади, а также прорезиненную накладку на спинки задних сидений. Однако его нельзя комбинировать с пакетами «Бронза» или «Бронза» + «Черный бриллиант», и он не предлагается для версии Badlands, где прорезиненный пол и ковровые спинки уже входят в стандартную комплектацию.

Стоимость базовой версии Ford Bronco Sport на североамериканском рынке начинается от 31 485 долларов, не учитывая расходы на доставку. Эти изменения подчеркивают стремление Ford адаптировать модель к требованиям любителей бездорожья, обеспечивая дополнительную практичность и долговечность салона. В целом, нововведения делают Bronco Sport более привлекательным для тех, кто ценит функциональность и готовность к любым испытаниям.