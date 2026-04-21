Honda снимает с продажи e:Ny1 из-за слабого спроса

В Европе Honda меняет подход к электромобилям, прекращая продажи кроссовера e:Ny1 всего через три года после его появления. Основной причиной стало низкое количество проданных экземпляров, несмотря на снижение цены в Германии с 47 590 до 38 990 евро, что привело к реализации всего 105 автомобилей за год. Модель не выдержала конкуренции с более дешёвыми и технологичными предложениями от европейских и китайских производителей, активно укрепляющих свои позиции на рынке.

Кроссовер e:Ny1, созданный на платформе e:N Architecture F, оснащался электромотором мощностью 201 л.с. и батареей ёмкостью 68,8 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 412 км по циклу WLTP. Он также отличался обновлённым дизайном и большим 15,1-дюймовым экраном в салоне. Однако эти технические характеристики не помогли модели завоевать популярность среди покупателей, что привело к её уходу с большинства европейских рынков.

Решение о прекращении продаж e:Ny1 является частью более широкой стратегии Honda, которая включает свёртывание ряда проектов электромобилей для США, в том числе моделей Acura и совместных разработок с Sony. Вместо этого компания сосредоточится на выпуске компактного электрокара Super-N, ожидаемого в Европе в ближайшее время с ориентировочной ценой около 20 тысяч фунтов, что значительно ниже стоимости e:Ny1.

Сложившаяся ситуация демонстрирует усиление конкуренции в сегменте электромобилей, вынуждая Honda адаптироваться и смещать акцент с дорогих моделей на более доступные решения. Это позволит привлечь массового покупателя и укрепить позиции на рынке, где доминируют другие бренды с агрессивной ценовой политикой и технологическими преимуществами.