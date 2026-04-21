Польскую компанию оштрафовали за экспорт Lamborghini в Россию

В Польше местную компанию оштрафовали на $5,5 млн за незаконный экспорт автомобилей класса люкс в Россию в обход действующих санкций, сообщает польское налоговое управление.

© Lamborghini

Как следует из заявления ведомства, в период с 2022 по 2023 год управляемая гражданами Белоруссии организация закупала машины в Западной Европе и переправляла их на российскую территорию.

В управлении пояснили, что злоумышленникам удалось незаконно перевезти более 100 транспортных средств на общую сумму свыше 1,02 млрд рублей. По данным журналистов, среди экспортируемых автомобилей числились такие престижные марки, как BMW, Mercedes, Lamborghini и Bentley.

«Собранные доказательства указывают на то, что руководители компании действовали сознательно и преднамеренно, чтобы обойти санкции», — говорится в сообщении.

Ранее немецкий автоконцерн BMW выразил своим китайским представительствам возражение из-за поставок автомобилей бренда в Россию.