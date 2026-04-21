Арендовать машину ночью стало сложнее

Все операторы каршеринга в Москве внедрили технологию проверки состояния водителей перед поездкой — поздним вечером, ночью и ранним утром клиентов сервиса перед поездкой попросят выполнить несложные тесты, чтобы оценить их когнитивные способности. Что будет с теми, кто тест провалит, кому могут заблокировать доступ к каршерингу или повысить стоимость аренды машины, узнала «Парламентская газета».

Тест есть, запрета нет

На скорость расставить цифры от одного до девяти, найти автомобиль каршеринга среди других изображений на карточках, пройти проверку на точности и скорость кликов — эти и другие задания теперь предлагают клиентам московских сервисов поминутной аренды машин. Таким образом проверяют состояние водителя перед поездкой.

Когнитивные тесты помогают водителям объективно оценивать свою концентрацию в периоды повышенного риска: ночью и ранним утром, отметили в департаменте транспорта Москвы. Главная цель — повысить безопасность и напомнить водителям, как важна концентрация за рулем, подчеркнули в ведомстве.

Если тест успешно пройден, водитель может арендовать автомобиль и начать поездку. Но даже если нет, аренда все равно будет доступна. Приложение лишь пришлет уведомление о замедленной реакции и предложит отказаться от поездки за рулем. Система анализирует, когда большинство водителей не справляются с тестом, и помогает операторам каршеринга разрабатывать технологии по повышению безопасности в наиболее рискованные часы, заключили в дептрансе.

Проверка водителя, пусть и простая, очень важна — будет неплохо, если она появится в арендных авто по всей стране, считает первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Снижение смертности в результате ДТП в полтора раза к 2030 году — одна из национальных целей России, а Москва — мировой лидер по количеству автомобилей каршеринга, их на столичных улицах, по данным дептранса, около сорока тысяч. Поэтому нововведение можно только приветствовать, отметил депутат.

«Уже есть статистика по снижению количества аварий по вине пользователей каршеринга в Москве, — сказал Федяев «Парламентской газете». — Получается, что когнитивный тест — один из ее слагаемых, некий фильтр, который не пропустит, не даст выехать на дорогу человеку с замедленной реакцией».

Алкозамки на подходе

Операторы каршеринга не первый год тестируют различные способы доступа к автомобилю, напомнил «Парламентской газете» член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

«Я сам такие тесты проходил не раз и еще несколько лет назад, — сказал он. — Это хороший пример того, как использовать современные технологии, чтобы отсекать потенциально опасных водителей. Причем необязательно пьяных. Если человек не проходит простой тест, у него явно есть проблемы с реакцией, и на дороге он может быть опасен».

Один из сервисов краткосрочной аренды машин тестировал технологию удаленной проверки водителей в 2020 году. Задания разрабатывали с учетом рекомендаций полиции и наркологов, писали тогда СМИ. А правила были более жесткими: не прошел тест — двигатель не заведется. Такое правило Александр Холодов считает оправданным, как и дальнейшее развитие технологий.

«Возможно, следующий шаг — это оборудование салонов алкозамками, которые определяют состояние человека по выдыхаемому воздуху и блокируют зажигание, но пока оснащать каждый автомобиль каршеринга такими устройствами дорого», — заключил общественник.

Рынок растет вместе со штрафами

Использование каршеринга, как считается, снижает нагрузку на городскую инфраструктуру и оптимизирует использование парковочных мест, поскольку машин на улицах становится меньше. Водителям прокатные авто могут сэкономить деньги и нервы: клиент не платит за топливо, техническое обслуживание, мойку, страховку, парковку, налоги и другие расходы. Поэтому все последние годы рынок поминутной аренды транспортных средств в России рос.

В январе—августе 2025 года, по данным Росстата, каршеринговые компании заработали на 16 процентов больше, чем за тот же период 2024-го, — почти 47 миллиардов рублей. При этом за весь прошедший год количество поездок снизилось, что объясняли агрессивной ценовой политикой операторов, большой концентрацией машин комфорт-класса, ограничениями в работе мобильного интернета и геолокационных сервисов.

Сервисы не только повышают стоимость своих услуг, но и вводят штрафы для водителей. По правилам клиент обязан заплатить за допущенное им нарушение ПДД. Но есть и внутренние штрафы компаний: за повреждение автомобиля, загрязнение салона, не вовремя или в неправильном месте завершенную аренду, передачу руля третьим лицам, опасную езду, курение. На арендованном авто нельзя работать в такси, буксировать другие машины, участвовать в гонках, возить домашних животных без переноски. Все это могут зафиксировать телеметрические датчики или камера в салоне, о чем водителя предупреждают в пользовательском соглашении.

Курение в салоне может «стоить» до 15 тысяч рублей, завершение поездки в неположенном месте — до 25 тысяч, ненадлежащее использование машины — до 150 тысяч, а повреждения будут считать исходя из лимита в 30 тысяч рублей.

Сервисы также вводят профиль вождения, основываясь на данных автоматики. Неаккуратным вождением считают превышение скорости, регулярные резкие ускорения или торможения, крутые входы в повороты, резкие перестроения из одной полосы в другую, игру в шашечки.