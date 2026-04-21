Пользователи электросамокатов стали получать травмы на 15% реже

В 2025 году снизились как число аварий с участием средств индивидуальной мобильности, так и травматизм пользователей кикшеринга. Количество страховых обращений сократилось на 15% по сравнению с предыдущим годом, рассказали "РГ" в "АльфаСтрахование" и Ассоциации операторов микромобильности России.

Были изучены аварийность с участием электросамокатов и страховые случаи по программам страхования пользователей сервисов аренды. Выяснилось, что число обращений по страховым случаям остается на уровне менее 0,1% от общего количества поездок на электросамокатах сервисов аренды. Большинство поездок по-прежнему проходят без происшествий, а основные страховые случаи связаны с легкими травмами - ушибами, ссадинами и растяжениями, которые не требуют длительного лечения.

В 2025 году число ДТП с участием электросамокатов, по данным МВД России, снизилось на 26%. Снижение произошло прежде всего за счет арендных самокатов, тогда как по частным средствам индивидуальной мобильности существенных изменений практически не зафиксировано.

"По данным МВД, чаще всего в ДТП страдает сам пользователь самоката, а наиболее тяжелые травмы связаны со столкновениями с автомобилями. Это подчеркивает ключевую причину аварийности средств индивидуальной мобильности: нехватку инфраструктуры и вынужденное соседство разных участников движения в одном городском пространстве. Страховка помогает компенсировать последствия, но системно снижать риски может только развитие полноценной велоинфраструктуры", - подчеркнула директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Значительная доля всех поездок на кикшеринге приходится на Москву и Санкт-Петербург, абсолютное число обращений к страховщику в обоих городах остается близким к уровню 2024 года. Однако частота происшествий в расчете на 100 тысяч поездок снижается и в столицах, что указывает на постепенное повышение безопасности сервиса на фоне роста его популярности.

Доля происшествий с участием третьих лиц (пешеходов и автомобилистов) в общей структуре страховых обращений остается минимальной, менее 4,5%. Как правило, такие случаи единичны и связаны с особенностями городской среды или грубыми нарушениями правил дорожного движения.

"Электросамокаты стали полноценным элементом городской транспортной системы, и по мере роста их использования формируется более ответственная модель поведения пользователей. Риски в этом сегменте в основном предсказуемы и управляемы, а тяжелые случаи остаются единичными. Важно и то, что базовая страховка, покрывающая в том числе происшествия с третьими лицами, уже много лет включена во все поездки ключевых операторов кикшеринга", - отметил директор департамента страхования пассажиров "АльфаСтрахование" Дмитрий Мигачев.

Как показал опрос SuperJob, проведенный в марте в Москве и Санкт-Петербурге, 45% москвичей и 51% петербуржцев уверены, что необходимо вводить полный запрет передвижения на электросамокатах. По данным Rambler&Co и "СберСтрахование", регулярно ездят на электросамокатах 20% россиян. С происшествиями при этом сталкивались 18%: 95% отделались ушибами и ссадинами, остальные 5% получали вывихи, переломы или более серьезные травмы.