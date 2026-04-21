ВАЗ-2107 вернул лидерство на вторичном авторынке России

В марте среди автомобилей с пробегом россияне чаще всего выбирали ВАЗ-2107. На этот автомобиль пришлось 9,4 тысячи покупок по всей стране. В январе и феврале бестселлером становилась Kia Rio, так что "семерка" вернула себе звание лучшей в этом рейтинге.

В тройку лидеров также вошли корейские модели Kia Rio и Hyundai Solaris, которые разошлись тиражом 8,7 и 8,6 тысячи единиц соответственно. Замыкают первую пятерку вторичного рынка внедорожник Lada 4x4 и Toyota Corolla, с показателями 8,6 тысячи и 8,3 тысячи проданных автомобилей соответственно, сообщает "Автостат".

По итогам первого квартала на вторичном рынке было перепродано 1,32 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,6% больше, чем за три месяца прошлого года.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отмечает в своем канале в MAX, что чем больше покупают на вторичке (в процентном соотношении), тем меньше покупают новых машин. И наоборот.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что автомобили семейства Lada Granta вновь заняли первое место по продажам в России. В начале весны россияне купили новых 9 861 Granta, включая версии, построенные на ее платформе.